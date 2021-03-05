للمجتمعات الأكثر تضررا من كورونا .. الخزانة الأمريكية: صندوق طوارئ بـ 9 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن برنامج استثمار رأسمالي طارئ بقيمة 9 مليارات دولار (ECIP) لتوفير التمويل للمجتمعات المستبعدة تقليديًا من النظام المالي وتلك التي عانت أكثر من غيرها خلال أزمة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخزانة: "سيستثمر البرنامج في نهاية المطاف 9 مليارات دولار في المؤسسات المالية لتنمية المجتمع (CDFIs) ومؤسسات الإيداع للأقليات ، ودعم جهودهم لتوفير المنتجات المالية للشركات الصغيرة والأقليات والمستهلكين في المجتمعات منخفضة الدخل والمحرومة من الخدمات" وفقا لـ بيان صحفي أصدرته اليوم.

وقال البيان إن "برنامج ECIP البالغ 9 مليارات دولار سيكمل حوالي 3 مليارات دولار من المنح المقدمة من صندوق CDFI من خلال برنامج الاستجابة السريعة CDFI وبرنامج دعم الطوارئ وإقراض الأقليات".

وأضاف "لطالما كان لدى أمريكا صحارى خدمات مالية، أماكن يصعب فيها على الناس وضع أيديهم على رأس المال حتى يتمكنوا، على سبيل المثال ، من بدء عمل تجاري.



وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في البيان إن الوباء جعل هذه الصحاري أكثر قسوة، سيساعد برنامج الاستثمار الرأسمالي الطارئ هذه الأماكن التي لم يخدمها القطاع المالي بشكل جيد في العادة. سيسمح للناس بالوصول إلى رأس المال، لا سيما في المجتمعات الملونة والمناطق الريفية ".

وأوضحت وزارة الخزانة أن البرامج في إطار برنامج ECIP مصممة لتوفير الإغاثة في وقت كانت فيه العديد من الأسر والشركات الصغيرة تكافح نتيجة لوباء الفيروس كورونا، ولم يتم توزيع الألم بالتساوي في جميع أنحاء البلاد.

وبصرف النظر عن البرامج الجزئية مثل برنامج ECIP تعمل إدارة بايدن أيضًا على إصدار قانون إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من خلال الكونجرس ، والذي سيوفر ، من بين أمور أخرى ، شيكات بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين ومنح للشركات الصغيرة.