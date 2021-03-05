نشرة أخبار العالم.. تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. حظر تجول في الكويت لمدة شهر.. والصحة العالمية تتراجع عن تقرير مهم لـ كورونا

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "دوت الخليج" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، عن توسيع عمليات الغلق في بلاده بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتشمل المناطق المحيطة ببلدة كاليه الساحلية.

أصبحت بريطانيا، في حالة من القلق المتصاعد، بعد كشف أجهزة الأمن والاستخبارات عن تمدد التطرف والإرهاب في البلاد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات التي تعمل على استقطاب وتجنيد مراهقين لا يكادون يفارقون هواتفهم الذكية أو حواسيبهم خلال فترات الإغلاق.

دافعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، عن تعليقات الرئيس الامريكي جو بايدن التي قارنت قرار بعض قادة الجمهوريين برفع تفويضات القناع بـ "تفكير الإنسان البدائي" ، واصفًا ذلك بأنه "انعكاس لإحباطه" من رفض الأمريكيين اتباع إرشادات الصحة العامة.

توصل تحليل جديد أجرته منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين السيدات اقل من الرجال في القارة الأفريقية.

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي ، سيلشي بيكيلي ، اليوم الخميس، رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة يرضي مصر والسودان.

أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا، اليوم الخميس، تحذيرا من وقوع موجات تسونامي.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بسحب الدول الأوروبية اقتراحا لانتقاد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بيانا عاجلا بشأن الموافقة على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا.

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي تجاه مدينة جازان جنوبي المملكة العربية السعودية.

يخطط فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية ــ يحقق في أصول فيروس كورونا "كوفيد-19" ــ لإلغاء تقرير أولي حول زيارته لمدينة ووهان الصينية للتحقيق في نشأة الوباء.

أعلنت شركة يوتيوب، اليوم الخميس، عدم رفع الحظر عن قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا بعد تراجع تهديدات العنف الداخلي.

أثير جدل واسع في الأوساط السياسية بالولايات المتحدة؛ بسبب قطع البيت الأبيض عن أحد اللقاءات التي عقدتها الرئيس الأمريكي جو بايدن للحديث عن حزمة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا.

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحطم طائرة عسكرية جنوب شرق تركيا.