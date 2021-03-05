البحرين تسجل 588 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 630 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، قالت الوزارة إن الفحوصات التي بلغ عددها 15511، اليوم الخميس، أظهرت تسجيل 588 حالة قائمة جديدة منها 215 حالة لعمالة وافدة، و363 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و10 حالات قادمة من الخارج.

كما تعافت 630 حالة إضافية من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 117656 حالة.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 60 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 110 حالات.

في حين أن 6679 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 6739 حالة قائمة

وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم، تبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 1657 حالة تطعيم.

وبذلك يرتفع إجمالي من أخذ التطعيم حتى مساء اليوم الخميس إلى 305619 شخصًا.