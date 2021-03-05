جو بجاني.. اغتالته يد الغدر وتبرأ منه الجيش اللبناني

أكدت قيادة الجيش اللبناني ان جو بجاني الذي اغتالته يد الغدر منذ فترة أمام منزله لم يكن يوما من الايام يعمل لديها أو لصالحها.
وكانت محطة تلفزيونية خلال إحدى المقابلات اوردت أن بجاني عمل لصالح المؤسّسة العسكرية عدة أعوام.
وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيانها ان هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق وأن المؤسسة العسكرية لم تكلّف بجاني يومًا بمهمات تصوير.
وأتم : كما أنه لم يكن يومًا ضمن عديدها أو موظفيها ولم تتسلم منه أي صور، فاقتضى التصويب.
وفي سياق متصل، قالت نايلة بجاني زوجة جو بجاني لـ برنامج صار الوقت: سأكافح من اجل اولادي وزوجي ولن اترك لبنان حاليًا.
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