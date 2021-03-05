البرازيل تسجل أكثر من 75 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 1699 حالة وفاة و75102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتعد البرازيل، التي بدأت حملة تطعيم في يناير، واحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة عالميا.
وبعد انهيار النظام الصحي في مدينة مانوس، باتت أنظمة الرعاية الصحية في مدن أخرى مثل ساو باولو على حافة الانهيار.
وفي خضم موجة جديدة من أضرار الجائحة بالاقتصاد ودفع النظام الصحي إلى شفا الانهيار، وافق مجلس الشيوخ في تصويت الجولة الأولى على حزمة جديدة من المساعدات للفقراء، لمواجهة تداعيات الفيروس بقيمة 7 مليار دولار.
وتعد خطة إحياء برنامج المساعدات النقدية للعام الماضي ضمن تعديل دستوري يشمل تدابير مالية تعويضية، طالب بها وزير الاقتصاد باولو جويديس، لإظهار أن الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامج التقشف بعد تسجيل عجز قياسي في الميزانية في عام 2020.
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