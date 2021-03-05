رسوم تجديد الاقامة بالمملكه 2021 وأهم الشروط الجديدة الواجب توافرها لتجديدها للوافدين

يتساءل العديد من المقيمين بالمملكه لمعرفة رسوم تجديد الاقامة بالمملكة 2021 وأهم الإجراءات اللازمة للتجديد والتي بدأت المملكة بفرضها مؤخرًا بالتزامن مع إجراءات رؤية السعودية الجديدة 2030، فدشنت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر الإلكترونية لتكون بمثابة واجهة متكاملة يتمكن من خلالها المقيمين والمواطنين في معرفة العديد من الخدمات دون الحاجة للتنقل بين المصالح الحكومية، وذلك توفيرًا للوقت والجهد.

رسوم تجديد الاقامة بالمملكه 2021

يمكن للمقيمين بالمملكة القيام بتجديد الاقامة الخاصة بهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الرسمي لأبشر عبر الإنترنت.

اختيار أيقونة أبشر أفراد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لهما.

إدخال الكود الظاهر على الشاشة.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط على تجديد الجواز لتجديد الإقامة.

كتابة رقم الإقامة الخاصة بالمقيم والكود المرئي.

الضغط على أيقونة عرض.

سوف تظهر صفحة تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالإقامة ومدة سريانها.

شروط تجديد الإقامة للوافدين

أتاحت المملكة للمقيمين بداخلها إمكانية تجديد الإقامة الخاصة بهم، ولكن وفق عدد من الشروط التي لابد من توافرها وهي :

أن يكون المقيم الراغب في تجديد إقامته متواجد بداخل المملكة أثناء قيامه بتجديدها.

ضرورة سداد الرسوم الخاصة بالتجديد.

لابد أن يكون جواز السفر ساري المفعول أثناء تجديد الإقامة.

إذا كان المقيم يقيم معه أسرته، لابد أن يكون لديهم تأمين طبي.

ألا يكون المقيم مسجل ضمن بلاغات التغيب عن العمل.

ألا يكون المقيم مسجل هروب عن طريق الكفيل.

يجب ألا يكون المقيم عليه أي مخالفات أو غرامات عند تجديد الإقامة.

رسوم تجديد إقامة الوافدين

يمكن للمقيمين بالمملكة تجديد الإقامة ومعرفة الرسوم عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، والتي تبلغ قيمتها :

العاملين في القطاع الخاص التجديد لمدة عام بقيمة 650 ريال سعودي.

العاملين في المزارع ومش يشبهها التجديد لمدة عام بقيمة 650 ريال.

التابعين للوافدين أقل من عشرين عام التجديد مقابل 500 ريال سعودي لمدة عام واحد.

التجديد للعمالة المنزلية التي يسددها صاحب المنزل 600 ريال سعودي سنويًا.

قيمة التجديد للعامل الوافد 650 ريال سعودي، أما العمالة الزائدة عن العمالة السعودية 1350 ريال سعودي.

تجديد الإقامة للمرافقين للمقيم بقيمة 2000 ريال سعودي.