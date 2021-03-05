تحميل لعبة فورت نايت على الأندرويد والايفون والبلايستيشن مجانا

تحميل لعبة فورت نايت يوجد مجموعة من الطرق التي يمكن إتباعها قديماً لتحميل لعبة فورت نايت على أجهزة المستخدم، ولكن منذ بضعة أشهر فقط أصبح من الصعب الحصول على لعبة فورت نايت من خلال التحميل بالطريقة العادية، وذلك بسبب أن شركة جوجل وأبل قاموا بحذف اللعبة نهائياً من المتجر الرئيسي، لذلك سنعرض لحضراتكم في هذا المقال طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

تحميل فورت نايت على جهاز الكمبيوتر

يمكن الحصول على لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم والاستمتاع بكافة الخصائص الموجودة به وذلك من خلال تحميل نسخة الأندوريد لهذه اللعبة، ويتم ذلك من خلال إجراء الخطوات التالية:

يقوم المستخدم أولاً بتحميل تطبيق بلوستاكس على جهاز الكمبيوتر المستخدم، وذلك من خلال متجر جوجل بلاي.

يقوم المستخدم بإتمام خطوات تنصيب هذا التطبيق على جهاز الكمبيوتر، ثم فتح إعدادات هذا التطبيق والبدء في استخدامه.

من خلال هذا التطبيق يقوم المستخدم بالبحث عن برنامج إيبك جيمز، ويقوم بإتمام خطوات تحميل وتنصيب هذا البرنامج.

من خلال هذا البرنامج يقوم المستخدم بالبحث عن لعبة فورت نايت وتحميلها.

تحميل فورت نايت من متجر التطبيقات

من الممكن أن يتم الحصول على لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر المختلفة والهواتف المحمولة أيضاً، حيث يتم ذلك من خلال البحث عن اللعبة في متجر تطبيقات جوجل بلاي وذلك للأشخاص الذين يستخدمون هواتف أندرويد، كما يمكن أن يتم التحميل من خلال متجر أبل وذلك للأشخاص الذين يقومون باستخدام هواتف أيفون.