الموارد البشرية تكشف عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة وآلية متابعتها

المساعدة المقطوعة، متى تنزل مقطوعة الضمان؟، موعد صرف المساعدة المقطوعة، أسئلة تتردد كثيراً على ألسنة المواطنين السعوديين، والذين ينتظرون بفارغ الصبر قيام وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد صرف مقطوعة الضمان للمواطنين المستحقين، خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتحملها هؤلاء الأفراد، والتي أدت جائحة كورونا المستجد إلى تفاقمها بسبب مجموعة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها من أجل منع تفشي تلك الجائحة بين المواطنين في المملكة، وبسبب الاستفسارات المتزايدة من قبل المواطنين حول موعد صرف مقطوعة الضمان، فقد كشفت الموارد البشرية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وآلية متابعتها .

الموارد البشرية تكشف موعد صرف مقطوعة الضمان وآلية متابعتها :-

في ردها على استفسارات المواطنين بخصوص موعد صرف المساعدة المقطوعة، كشفت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء عبر موقع تويتر بأن المساعدة المقطوعة لا يوجد موعد محدد لصرفها، وأنه يجب على المستفيد الانتظار لحين صرفها، مؤكدة بأنه ليس هناك وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة.

وطالبت وزارة الموارد البشرية المواطنين المشتركين بالمساعدة المقطوعة القيام بمتابعة حالة الطلب عن طريق رقم الطلب وذلك من خلال الاستعلام عنها عبر اتباع الخطوات الاتية:-

* الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية استعلام عن طلب

* إدخال رقم السجل المدني ورقم الطلب وكتابة التحقق من الاستخدام البشري.

* أخيراً يتم الضغط على زر عرض.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة وقيمتها:-

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنين المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان والتي تتمثل في :-

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوج من زوجة سعودية.

ألا يتعدى دخله عن 3000 ريال إذا أعزب.

ألا يتعدى دخله عن 8680 ريال إذا كان متزوجاً.

ألا يكون له أرض زراعية وسجل تجاري.

أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة.

تتراوح قيمة المساعدة المقطوعة ما بين 10 إلى 30 ريال .