أمريكا وبريطانيا تدرسان فرض عقوبات جديدة على روسيا

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان فرض عقوبات جديدة على روسيا لـ"استخدامها أسلحة كيميائية"، مشددة على أن هذه الإجراءات قد تستهدف قطاع الديون في الدولة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة: "تنظر الولايات المتحدة وبريطانيا في عقوبات إضافية ضد روسيا لاستخدامها سلاحا كيميائيا بخيارات تتراوح من عقوبات على الأوليغارشية وصولا إلى إجراءات بالغة تستهدف الديون السيادية للدولة".

وأوضح التقرير أن السلطات البريطانية تنوي "الإصرار على أن تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ممارسة ضغوط على روسيا لكي تقدم ردودا بشأن استخدامها مواد محظورة".

وأضاف أن بريطانيا ستناقش خلال الأسابيع القريبة الإجراءات المحتملة مع الحلفاء الأوروبيين المحوريين مثل فرنسا وألمانيا.

كما ذكرت مصادر الوكالة أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا في حال عدم تلبيتها عددا من الشروط مثل التعهد بالتخلي عن استخدام هذه الأسلحة والسماح بإجراء عمليات التفقد في المنشآت المرجحة لتخزين مواد كيميائية قتالية.