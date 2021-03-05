استعلام عن الدعم التكميلي عبر موقع صندوق المعونة الوطنية National Aid Fund

استعلام عن الدعم التكميلي الأردني، أطلقت الحكومة الأردنية لكافة العمال العاملين بالأجر اليومي الدعم التكميلي من أجل إعانة هؤلاء العمال وذلك بسبب تعرضهم للظروف الصعبة أثناء الأوضاع الحالية للظروف الحالية التي يشهدها العالم أجمع، والذي أجبر الحكومة على فرض حظر التجوال في الأردن، مما أثر على ظروف الحياة عند الكثير من مواطنين الأردن، وتأثرت أشغالهم اليومية، مما أثر سلباً على ظروفهم الاقتصادية، وانطلاقاً من حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطن وحمايته من التبعات الإقتصادية التي لحقت جميع الأعمال في العالم، أطلقت الحكومة الأردنية برنامج الدعم التكميلي لدعم مواطنيها.

استعلام عن الدعم التكميلي

تقوم الحكومة الأردنية بمساعدة الشعب الأردني وتوفير المساعدات المالية للعمالة غير المنتظمة أو العمالة اليومية، وذلك من خلال توفير المزيد من الاحتياجات الرئيسية التي يحتاجها هؤلاء العمال، لذلك وفرت الحكومة نظلم برناَمج التكافل 3 للدعم التكميلي ويمكن الاستعلام عن الدعم التكميلي والمعلومات حوله من خلال إجراء بعض الخطوات السهلة والبسيطة دون الحاجة إلي الذهاب لمقر الوزارة.

خطوات الاستعلام عن الدعم التكميلي

فتح الموقع الإلكتروني لصندوق المعونة الأردنية الوطنية.

عليك كتابة اسم العامل المستحق وإضافة الرقم القومي الشخصي للعامل.

يجب كتابة كافة البيانات بدقة تامة.

الضغط على استعلام بعد التأكد من جميع البيانات المطلوبة صحيحة والتعرف على المستحقات المالية المقدمة ومواعيد استلامها.

أثرت الأزمة الصحية العالمية على طبيعة المعيشة لهؤلاء العمال وكبار السن و الأرامل ومحدودي الدخل، مما تسبب في قلة الموارد الإقتصادية الخاصة بهم، لذلك قامت الحكومة الأردنية بتقديم المعونة المالية للعمالة غير المنتظمة وبهذه الطريقة يستطيعون المعيشة بحياة كريمة حتى تنتهي الأزمة الصحية العالمية، كما أوضحت الحكومة أن الاستعلام إلكترونيا حتي تزداد نسب وإعداد الإصابة بالأردن، وذلك حرصاً على صحة المواطنين.