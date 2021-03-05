نتائج قبول الجامعات السودانية من خلال رابط موقع الإدارة العامة لعام 2021

نتائج قبول الجامعات السودانية ، من أكثر عمليات البحث الرائجة على مواقع البحث الإلكتروني من قبل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، والتي قامت بتوفيرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية من خلال موقع الإدارة العامة للقبول برقم الاستمارة الخاصة بالطالب أو الطالبة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الجامعات السودانية برقم الاستمارة للعام الحالي 2021 الخاص بطلاب المرحلة الثانوية العامة.

استعلام نتائج قبول الجامعات السودانية برقم الاستمارة

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية السودانية بالتصريح بأن نسبة نجاح طلاب المرحلة الثانوية من الطلبة والطالبات قد وصلت لنسبة 100% هذا العام والذي تعتبر هذه النتائج جيدة جداً في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب وباء كوفيد 19 المستجد، وقد أعلنت الوزارة بأن نتيجة قبول الجامعة سيكون عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة كما يتوفر أيضاًَ على موقعهم الإلكتروني خدمة التحويل بين الكليات بعضها البعض للحد من التجمعات وفقاً لإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدول، ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول برقم الاستمارة من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

سوف يقوم الموقع بفتح تبويب جديد أخر به النتيجة الخاصة بصاحب رقم الاستمارة، وفي حالة عدم ظهور النتيجة أو لم تعثر عليها كل ما عليك سوا الاتصال على الخط الساخن الخاص بالوزارة على رقم 2511 للاستعلام عن نتيجة القبول الخاصة بك، وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم تفاصيل خدمة الاستعلام عن نتيجة القبول للجامعات برقم الاستمارة من خلال موقعها الرسمي وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.