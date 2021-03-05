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عمر شويل - جدة فرض حظر التجوال في الكويت لمدة شهر من الساعة الخامسة مساء ًحتى الساعة الخامسة صباحًا ، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ) إلى 1716 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات إلى 196497 حالة اصابة، وتسجيل 8 حالات وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1105 حالة وفاة، وتسجيل 1125 حالة تعافى من الفيروس ليصبح الاجمالي183321 حالة تعافي.

الكويت فرض حظر التجوال الجزئي لمدة شهر

في إطار حرص الحكومة الكويتية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 )، قررت الحكومة اليوم الخميس الموافق الرابع من مارس 2021م فرض حظر التجوال فى الكويت لمدة شهر كامل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق السابع من مارس 2021م،

دور الحكومة الكويتية في مواجهة فيروس كورونا المستجد

جاء قرار سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس بفرض حظر التجوال الجزئي في الكويت لمدة شهر كامل من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحًا، وفق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان من ضمن القرارات التي أعلنتها الوزارة غلق المدارس، والكافيهات، والمطاعم، وإغلاق كافة المحلات التجارية في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستثناء الصيدليات وأماكن الأغذية المفتوحة.

كما دعا مجلس الوزراء بغلق الأندية الرياضية وتعليق كافة الأنشطة، وايقاف العمل في الأندية الصحية والعمل في القاعات ووقف الاحتفالات والتجمعات في المناسبات، مع منع دخول البلاد من غير الكويتين لمدة أسبوعين.

أكد وزير الصحة الكويتي أنه لابد من التعامل مع الجائحة بكل جدية وصبر دون ملل خاصة بعد زيادة أعداد الإصابات محذرًا من خروج الموضوع من تحت السيطرة، حيث اننا نرى عدم اهتمام بالاجراءات الاحترازية والتراخي وعدم التقيد بالاجراءات بنفس الحماس الذي كان من قبل.

لذلك قررت الحكومة الكويتية فرض حظر التجوال الجزئي في المملكة حرصًا على سلامة المواطنين وذويهم بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق السابع من مارس 2021 من الساعة الخامسة مساء ًحتى الخامسة صباحًا.