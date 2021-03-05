نتائج القبول في مكافحة المخدرات 1442 على رتبة جندي وجندي أول “نتائج مكافحة المخدرات”

ازداد البحث في الساعات القليلة الماضية عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات فهناك الآلاف من المواطنين في السعودية يبحثون عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات التي أعلنت عنها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية وهي من ضمن الوظائف الهامة العسكرية التي قدم إليها الكثير من المواطنين في الفترة الماضية عن طريق منصة ابشر الإلكترونية، وأعلنت الإدارة العامة عن نتائج قبول هذه الوظائف لذلك يبحث الكثير لمعرفة نتائج القبول في مكافحة المخدرات.مكافحة المخدرات نتائج القبول
تعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية من أهم القطاعات المتواجدة في وزارة الداخلية وهي الجهة المختصة في جميع القضايا المتعلقة بالمخدرات في كافة أنحاء السعودية، وتعمل دائما على مواجهة كافة عمليات التهريب المتعلقة بالمخدرات ومواجهة كل من يحاول إدخال هذه الممنوعات البلاد أو إخراجها حيث إن ظاهرة المخدرات أصبحت منتشرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتوفر الإدارة وظائف متعددة مثل جندي أول وجندي للرجال وهناك الآلاف قاموا بالتقديم علي هذه الوظائف ويريدون معرفة نتائج القبول.نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات 1442
أعلنت المديرية العامة السعودية منذ ساعات قليلة عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية للرجال وهي نتائج القبول لرتية جندي أول ورتبة جندي وأعلنت الإدارة العامة على الالتزام ببعض التعليمات الهامة وهي:
- إن يحضر المتقدم بالزي الرياضي في مقر القبول لكي يقوم بالتسجيل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
- عليك إحضار نموذج مراجعة الموعد والذي يمكنك الحصول عليه من خلال منصة ابشر الإلكتروني.
- إن يكون المتقدم معه أصل صورة الهوية وأن تكون سارية.
- يجب أن يكون المتقدم لدية نسخة من شهادات الدورة التدريبية والتي يتم تسجيلها من خلال المنصة.
- إن يكون المتقدم معه اختبار القدرات وأن يقوم بإحضاره ويتم تقديم الاختبار من خلال المنصة.
- إحضار 8 صور شخصية بخلفية بيضاء ويكون مقاس هذه الصور (4×6).
- قم بالتوجه مباشرة من خلال متصفح الويب إلى منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف.
- قم بالتوجه والنقر على أيقونة إشعار القبول وهو متواجد في الصفحة الرئيسة.
- بعد ذلك قم بتحديد الوظيفة التي تريد الاستعلام عنها.
- قم بكتابة كتابة البيانات المطلوبة منك لكي تستطيع الاستعلام عن القبول المبدئي.
- أبرز البيانات المطلوبة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنسية والحالة الاجتماعية ورقم الوظيفة.
يمكنك من خلال منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف معرفة أسماء كافة المقبولين في وظائف مكافحة المخدرات في السعودية برتبة جندي أول وجندي لكافة الرجال وتم الإعلان بشكل رسمي ومبدئي عن أسماء المقبولين ويمكنك الاستعلام عن الأسماء من خلال منصة ابشر كما وضحنا لكم في هذا المقال، ولكن عليك كتابة كافة البيانات بشكل صحيح لكي تستطيع عرض نتيجة القبول.
- "جديدة" رابط وظائف وزارة الحرس الوطني 1442 الشروط وآخر موعد للتقديم
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ازداد البحث في الساعات القليلة الماضية عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات فهناك الآلاف من المواطنين في السعودية يبحثون عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات التي أعلنت عنها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية وهي من ضمن الوظائف الهامة العسكرية التي قدم إليها الكثير من المواطنين في الفترة الماضية عن طريق منصة ابشر الإلكترونية، وأعلنت الإدارة العامة عن نتائج قبول هذه الوظائف لذلك يبحث الكثير لمعرفة نتائج القبول في مكافحة المخدرات.مكافحة المخدرات نتائج القبول
تعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية من أهم القطاعات المتواجدة في وزارة الداخلية وهي الجهة المختصة في جميع القضايا المتعلقة بالمخدرات في كافة أنحاء السعودية، وتعمل دائما على مواجهة كافة عمليات التهريب المتعلقة بالمخدرات ومواجهة كل من يحاول إدخال هذه الممنوعات البلاد أو إخراجها حيث إن ظاهرة المخدرات أصبحت منتشرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتوفر الإدارة وظائف متعددة مثل جندي أول وجندي للرجال وهناك الآلاف قاموا بالتقديم علي هذه الوظائف ويريدون معرفة نتائج القبول.نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات 1442
أعلنت المديرية العامة السعودية منذ ساعات قليلة عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية للرجال وهي نتائج القبول لرتية جندي أول ورتبة جندي وأعلنت الإدارة العامة على الالتزام ببعض التعليمات الهامة وهي:
- إن يحضر المتقدم بالزي الرياضي في مقر القبول لكي يقوم بالتسجيل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
- عليك إحضار نموذج مراجعة الموعد والذي يمكنك الحصول عليه من خلال منصة ابشر الإلكتروني.
- إن يكون المتقدم معه أصل صورة الهوية وأن تكون سارية.
- يجب أن يكون المتقدم لدية نسخة من شهادات الدورة التدريبية والتي يتم تسجيلها من خلال المنصة.
- إن يكون المتقدم معه اختبار القدرات وأن يقوم بإحضاره ويتم تقديم الاختبار من خلال المنصة.
- إحضار 8 صور شخصية بخلفية بيضاء ويكون مقاس هذه الصور (4×6).
- قم بالتوجه مباشرة من خلال متصفح الويب إلى منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف.
- قم بالتوجه والنقر على أيقونة إشعار القبول وهو متواجد في الصفحة الرئيسة.
- بعد ذلك قم بتحديد الوظيفة التي تريد الاستعلام عنها.
- قم بكتابة كتابة البيانات المطلوبة منك لكي تستطيع الاستعلام عن القبول المبدئي.
- أبرز البيانات المطلوبة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنسية والحالة الاجتماعية ورقم الوظيفة.
يمكنك من خلال منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف معرفة أسماء كافة المقبولين في وظائف مكافحة المخدرات في السعودية برتبة جندي أول وجندي لكافة الرجال وتم الإعلان بشكل رسمي ومبدئي عن أسماء المقبولين ويمكنك الاستعلام عن الأسماء من خلال منصة ابشر كما وضحنا لكم في هذا المقال، ولكن عليك كتابة كافة البيانات بشكل صحيح لكي تستطيع عرض نتيجة القبول.
- "جديدة" رابط وظائف وزارة الحرس الوطني 1442 الشروط وآخر موعد للتقديم
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