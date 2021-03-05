إسرائيل والنمسا والدنمارك تؤسس تحالفا لتطوير لقاحات كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل والنمسا والدنمارك ستؤسس صندوقا مشتركا للأبحاث والتطوير وربما لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19.
وقال للصحفيين وإلى جواره مستشار النمسا ورئيسة وزراء الدنمارك "سنؤسس صندوقا مشتركا للأبحاث والتطوير... ونبحث إمكانية الاستثمار المشترك في منشآت إنتاج اللقاحات".
وتزايد الغضب في النمسا والدنمارك بسبب بطء طرح لقاحات مضادة لكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من أن يتطلب التصدي لسلالات متحورة من فيروس كورونا جيلا جديدا من اللقاحات.
وقال نتنياهو إن 90 بالمئة من الإسرائيليين المؤهلين للتطعيم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر/بيونتك أو تعافوا من المرض.
وجعل نتنياهو برنامج التطعيم الإسرائيلي، الذي يتصدر العالم، قضية بارزة في حملته للانتخابات التي ستجرى يوم 23 مارس القادم.
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