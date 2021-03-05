وزير الدفاع الأمريكى: مستعدون لردع تهديدات إيران وروسيا والصين والمتطرفين

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق اليوم، مواقف بلاده الثابت فى التعامل مع إيران، مشددا على ألا رفع للعقوبات قبل عودة طهران إلى جميع التزاماتها فى الاتفاق النووى.
وقال:"موقفنا واضح، على إيران أن تعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى فإذا عادت سنعود. هذا سيستتبعه تخفيف للعقوبات. ولكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".
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