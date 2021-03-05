البرازيل تسجل 1.699 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ويرتفع بذلك إجمالى الإصابات بالفيروس منذ بداية التفشى إلى 10.8 مليون حالة، فيما بلغ العدد الكلى للوفيات 260.970 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة. وتواجه البرازيل، الدولة الأكثر تضررا فى العالم من الأزمة الصحية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، تفشيا جديدا للوباء الذى يهدد بانهيار النظام الصحى فى البلاد.

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