خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب لشهر رجب 1442 هـ

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب لشهر رجب 1442هـ، حيث قامت دولة السعودية متمثلة في وزارة التنمية البشرية بوضع خطوات للاستعلام عن الضمان الاجتماعي بدفع راتب وزارة الضمان الاجتماعي يوم أمس (14/2/2) وهو ما يعادل رجب 2 لعام 1442 هـ، وكشفت الوزارة أن الفئات المؤهلة لتلقي مدفوعات الضمان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب

أوضحت أنه يتعين على المواطنين البحث في الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في “جوجل”، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن أجور الضمان الاجتماعي، و ثم يقوم بكتابة المعلومات المطلوبة وإدخال رمز التحقق، ثم يقوم بالضغط على الرقم في استشارة الضمان الاجتماعي.

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت وغير القادرين على أداء العمل.

60 سنة فأكثر بغض النظر عن الذكر أو الأنثى.

امرأة تتزوج مدمن مخدرات.

العائلات التي لا ينفق فيها أحد، مثل الأيتام والمطلقات والأرامل.

عائلات مؤقتة، أسر مهجورة، أسر مفقودة أو غائبة

شخص واحد براتب 1000ريال.

الراتب المخصص لأسرة مكونة من شخصين الحصول على راتب قدره 1،285 ريال.

راتب أسرة مكونة من ثلاثة أفراد 1570 ريالا.

راتب المخصص لأسرة مكونة من أربعة أفراد 1855 ريال.

الراتب المخصص لأسرة لديها مكونة من خمسة أفراد 2140 ريال.

الراتب الأساسي لأسرة مكونة من ستة أفراد 2420 ريالا.

الفئات المستحقة الضمان الاجتماعيكيفية حساب قيمة أجور الضمان الاجتماعي

وأكدت الوزارة على أهمية تحديث الموظفين بالبيانات القديمة، لأن التحديث يعتمد على دفع رواتب الضمان الاجتماعي، وفي التحديث يجب كتابة البيانات بأكبر قدر من الدقة والوضوح، والأوراق والبراهين، يحق للشخص الحصول على وثائق أجر الضمان الاجتماعي، لذلك يجب على المواطن الدخول إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي، ثم إدخال البيانات الشخصية وتحديث المعلومات الموجودة.