السعودية.. التحالف يعترض طائرة حوثية باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة السعودية، منذ قليل، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مففخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "حاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب". وتابع: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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