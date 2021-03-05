بريطانيا.. الشرطة تحبط 3 عمليات إرهابية خلال تفشي كورونا

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس الخميس، أنها أحبطت 3 مخططات إرهابية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قوات الأمن أفشلت خلال هذه الفترة "مخططين إرهابيين، ومخططا إرهابيا متعلق بالتطرف اليميني".
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الاعتقالات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالإرهاب تراجعت بنسبة 34 في المئة خلال عام 2020، وهو أدنى مستوى لها في تسع سنوات.
وأشارت شرطة مكافحة الإرهاب إلى أن عدد المخططات الإرهابية التي تم إحباطها ارتفع إلى 28 منذ مارس 2017.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام مجلس العموم البريطاني إن الشباب تم تجنيدهم في الجماعات الإرهابية بأعداد مثيرة للقلق أثناء تدابير الغلق الخاصة بكورونا، مضيفا الى أن هناك ارتفاعا في حجم المحتوى المرتبط بالإرهاب على الإنترنت.
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