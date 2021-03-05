نجحت قوات الأمن الصومالية، فجر الجمعة، في صد هجوم إرهابي على مجمع أمني يضم سجنا كبيرا في مدنية بوصاصو بولاية بونتلاند شرقي البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية صومالية أن الهجوم بدء بانفجار أعقبه قتالا شرسا بين رجال الأمن والمجموعة التي شنت الهجوم، ونجحت القوات الأمنية بصد الهجوم الإرهابي بعد الحصول على تعزيزات إضافية فورية.
وبحسب وسائل الإعلام، قام المسلحون بإطلاق قذائف هاون على المجمع الأمني الذي يضم السجن المركزي لمدينة بوصاصو الساحلية ويحتجز فيه نزلاء تمت إدانتهم بتهم الإرهاب والانتماء لتنظيمي داعش والشباب الإرهابيين.
جدير بالذكر أن قوات الأمن الصومالية بولاية بونتلاند بدأت مؤخرا شن عمليات أمنية واسعة ضد تنظيمي داعش والشباب في سلسلة جبلية قرب مدينة بوصاصو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقذائف الهاون.. هجوم إرهابي على سجن شرقي الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.