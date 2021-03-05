“تفاصيل”52% نتيجة القبول العام بالجامعات السودانية 2021 || 162816 طالب تم ترشيحهم للجامعات

أعلنت الدكتورة أنتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، عن نتيجة القبول العام بالجامعات السودانية 2021 في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر وزارة التعليم العالي بالخرطوم، بحضور قيادات وزارة التعليم العالي ودعت الطلاب الدخول على رابط دليل القبول الرسمي برقم الاستمارة، والاستعلام عن الكليات التي تم ترشيحهم إليها أو يمكنهم الاتصال على الرقم الموحد “2511”، وسوف يتم إرسال رسالة نصية بالنتيجة، وقالت أن الموقع سوف يكون قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في معرفة نتيجة القبول العام.

أعلنت الدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أن نسبة القبول العامة للجامعات السودانية 2021 بلغت 52%، وأن عدد المتقدمين لمؤسسات التعليم العالي في مختلف مجالات البكالوريوس بلغ 162816 طالب وطالبة تم ترشيح عدد 123779 طالب وطالبة للجامعات السودانية، وشددت على الالتزام بموعد التقديم على طلبات التخلي عن الترشيح وهي الفترة من 9 مارس حتى 17 مارس.

نتيجة القبول العام بالجامعات السودانية2021

يمكن لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة السودانية، والذين سجلوا استمارة القبول الإلكترونية للجامعات السودانية والبالغ عددهم 159259 طالب وطالبة، معرفة نتائج قبولهم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لدليل القبول برقم الاستمارة ورقم الجلوس، ومعرفة الكليات المترشحين إليها.

رابط دليل القبول daleel.admission.gov.sd. الدخول على رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية.

الدخول على المواقع السابق ذكرها أعلى المقال.

تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الاستمارة والاسم.

الضغط على زر استعلام عن النتيجة سوف يعرض تفاصيل النتائج.

يتم التحويل في السنة الأولى بناءً على ألاماكن الشاغرة في الكليات المراد الانتقال إليها.

يكون التحويل في السنة الثانية بشرط أن يكون الطالب قد نجح في كل المواد في الكلية الراغب الانتقال إليها.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول العام بالجامعات السودانيةطريقة الاستعلام عن نتيجة القبول العاموزارة التعليم العالي تحدد شروط التحويل بين الكلياتتعرف على إجراءات التخلي عن القبول في الجامعات السودانية

أعلنت الوزارة أن التخلي عن الكلية التي تم ترشيح الطالب إليها سوف يكون عن طريق بعد دفع الرسوم المقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبالغ قيمتها 50 جنيه سوداني، عبر نظام الدفع الإلكتروني، للحصول على رقم الاستمارة وأن أي طالب يرغب بإعادة امتحان الثانوية العامة عليه تقديم طلب التخلي في الفترات المحددة لذالك، وإلا ستطبق عليه اللائحة.

إعلان نتائج القبول للجامعات السودانية

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، عن إعلان نتيجة القبول للعام 2021 في الواحدة ظهراً اليوم الخميس، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة مما جعل الطلاب في حالة قلق على مستقبلهم العلمي ويرغبون في معرفة سبب تأخر إعلان النتيجة، مما دعا الوزارة للتصريح أن النتائج سترفع خلال الدقائق القادمة.