مباشر الآن 52% نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021 استعلم برقم الاستمارة عبر موقع دليل القبول

نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021 من أهم المواضيع والأخبار التي تترقبها ألاف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة السودانية 2020، ورابط الاستعلام عن النتيجة هو اكثر الروابط التي يبحث عنها الطلاب لمعرفة الكليات التي تم ترشيحهم إليها بناءً على استمارة الرغبات التي تم تسجيلها وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أن نتائج القبول سوف تعلن من خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بولاية الخرطوم، وسط إجراءات احترازية مشددة وسوف يكون الحضور محدود ومقتصر على بعض قيادات الوزارة فقط.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة القبول العامة للجامعات السودانية وجاءت تفاصيل القبول كما يلي، بلغت نسبة القبول العامة للجامعات 52% وبلغ عدد الطلاب المسجلين للقبول في عموم السودان 162816 طالب وطالبة، بلغ عدد الطلاب المترشحين لمؤسسات التعليم العالي 123779 طالب وطالبة، وقالت أن فترة تقديم طلبات التخلي عن الترشيح من 9 مارس حتى 17 مارس والرسوم 100 جنيه سوداني.

أعلن الأستاذ / علي الشيخ السماني، مدير عام إدارة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، أن نتيجة القبول سيتم رفعها على رابط دليل القبول الرسمي، عقب انتهاء فاعليات المؤتمر الصحفي الذي ستعقده وزيرة التعليم العالي الدكتورة/ انتصار صغيرون، ويمكن للطلاب الاتصال على رقم “2511” أو إرسال رسالة نصية على نفس الرقم والاستعلام عن النتيجة برقم الاستمارة.

إجراءات التخلي عن القبول في الجامعات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي أن أي طالب يرغب في إعادة امتحان الثانوية العامة والتخلي عن الكلية المرشح لها، عليه دفع الرسوم التي قررتها الوزارة والمقدرة بقيمة 50 جنيه سوداني عبر نظام الدفع الإلكتروني، وتقديم طلب التخلي الذي سيكون إلكترونياً وفق الأوقات التي تحددها الوزارة، وإلا ستطبق عليه اللائحة التي تنظم هذا الشأن

موعد إعلان نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد إعلان نتائج القبول في المؤسسات ألتعليمه العالية في السودان، يوم الخميس 2021/03/04 الموافق 20 من شهر رجب 1442 هجري عبر موقع الوزارة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول للجامعات السودانية 2021

يمكن لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة السودانية والذين قاموا بتعبئة استمارة القبول للجامعات السودانية، الدخول برقم الاستمارة على رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورابط موقع دليل القبول في الجامعات السودانية وفيما يلي طريقة الاستعلام عن النتائج.

الدخول على رابط وزارة التعليم العالي السودانية. الدخول على رابط daleel.admission.gov.sd. تسجيل رقم الاستمارة الخاصة بالرغبات التي سجلها الطالب. الضغط على أيقونة عرض النتائج سوف تظهر تفاصيل النتيجة.

يتم ترشيح الطلاب للكليات بناءً على الرغبات التي قاموا بتسجيلها في استمارة التسجيل.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات يمثل النسبة المئوية والمفاضلة للترشيح في الكليات.

تقوم الإدارة العامة للقبول في الجامعات السودانية بعمل تصحيح للأخطاء في التسجيل وفق المواعيد المحددة من قبل اللجنة العامة للقبول في الجامعات السودانية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التحويل في السنة الدراسية الأولى : يعتمد على وجود أماكن شاغرة في الكليات المراد التحويل إليها وبشرط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول في تلك الكلية من خلال أدارة القبول. التحويل في السنة الدراسية الثانية : يشترط نجاح الطالب في جميع المواد الدراسية في السنة الأولى ويجب أن لا يكون معاقب من الكلية التي يرغب التحويل منها لأي سبب تأديبي.

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متابعينا الأعزاء داخل جمهورية السودان الشقيقة لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن نتائج القبول على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، أو موقع دليل نسب القبول ونحن نتابع معكم لحظة باللحظة وفور رفع النتائج على الموقع سنوافيكم بها على الفور، وحتى الآن الموقع غير فعال وبمجرد عمل الموقع نحن على استعداد لمساعدة متابعينا في معرفة نتائجهم.

لم تظهر نتيجة القبول للجامعات السودانية حتى اللحظة وكان من المنتظر إعلان النتيجة ظهر اليوم الخميس، بحسب ما جاء على موقع الوزارة على الفيس بوك وعلى موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، ولم يتم رفع النتائج مما جعل الطلاب في حالة قلق شديد لتخوفهم ورغبتهم في معرفة الكلية التي سيلتحقون بها، ويستكملوا دراستهم الجامعية بها ونحن سنوافيكم بكل جديد وقت حدوثه.