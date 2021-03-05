52% نسبق القبول وفترة تقديم طلب التخلي من 9 مارس حتى 17 مارس على رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021

يبحث 270895 طالب وطالبة من الناجحين في الشهادة الثانوية العامة السودانية، عن رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021، لمعرفة الكليات التي سيترشحون لها بعد أن أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية كافة إجراءات القبول ووضعت النسب الدنيا لجميع الكليات بعد حصر عدد المقاعد الشاغرة في كل كلية، وأعلنت وزارة التعليم العالي عقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة غداً الخميس في الساعة الواحدة بعد الظهر، لإعلان نتائج القبول 2021 تفاصيل القبول من نسب القبول ونسب التحصيل وخطة الوزارة للعام الدراسي، وسوف يقتصر المؤتمر على الدكتورة / انتصار صغيران وزيرة التعليم العالي، والسيد الدكتور / سامي شريف وكيل الوزارة، ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلي تغطية المؤتمر وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي أثناء المؤتمر.

بعد طول انتظار ظهرت تفاصيل القبول لمؤسسات التعليم العالي السودانية حيث بلغت نسبة النجاح العامة للق5بول 52%، من عدد من تقدموا لطلبات الترشح والبالغ عددهم 162816 طالب وطالبة في جميع ولايات السودان، بلغ عدد المترشحين للجامعات 123779 طالب وطالبة، وقالت الوزيرة أن فترة تقديم طلبات التخلي عن الترشيح من 2021/03/09 حتى يوم 2021/03/17، ولن يقبل طلبات بعد هذا التاريخ وأن رسم التقديم 100 جنيه سوداني.

تفاصيل نتيجة القبول 2021

ينتظر الطلاب النتيجة على أحر من الجمر ويقوموا بالدخول على المواقع الخاصة بالنتائج، ولم يتم التعرف على النتيجة حتى اللحظة مما جعل الطلاب في حالة قلق شديد، وزاد التوتر لديهم لأن النتيجة من المفترض أن كان يتم إعلانها في الواحدة ظهر اليوم الخميس، وهو ما لم يحدث مما دعا السيد وكيل الوزارة لطأنه الطلاب وقال نه سيتم رفع النتيجة خلال الدقائق القلية القادمة.

رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021

رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمي، هو الرابط الذي يمكن للطلاب الدخول عليه والاستعلام عن نتائج القبول للجامعات 2021 برقم الاستمارة الإلكترونية، وكذالك موقع دليل نسب القبول المعتمد من الوزارة وهما الموقعين الوحيدين لإعلان النتائج، وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت جاهزية الموقعين لاستقبال الطلاب الزغبين لمعرفة الكليات المتوشحين لها.

الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية. تسجيل رقم استمارة التسجيل وكافة البيانات المطلوبة من الطلاب. الضغط على زر استعلام عن النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة.

ألية الاستعلام عن نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021إجراءات التخلي عن القبول في الجامعات السودانية

أعلنت الوزارة أن التخلي عن الكلية المرشح لها الطالب سيكون إلكترونياً بعد دفع الرسوم المقررة التي حددتها الوزارة بمقدار 50 جنيه سوداني، عبر نظام الدفع الإلكتروني، للحصول على رقم الاستمارة، وأشارت إلي أن أي طالب مرشح للقبول ويرغب في إعادة أمتحان الثانوية العامة، عليه تقديم طلب التخلي في الفترة المحددة لذالك وإلا ستطبق عليه اللائحة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الإجراءات لإعلان كل التفاصيل الخاصة بدليل القبول لدخول الجامعات للعام الدراسي 2021، بعد أن قامت بحصر نسب النجاح العامة في الشهادة الثانوية العامة 2020 وأيضاً حصر الأماكن الشاغرة في جميع الكليات والجامعات الحكومية في السودان، لكي تضع الحدود الدنيا للقبول في كل الكليات ولا يضار أي طالب، وتمنت الإدارة التوفيق للطلاب في مشوارهم الجامعي.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات السودانية يمثل النسبة المئوية والمفاضلة للترشيح في الكلية المترشح لها الطالب. تقوم الإدارة العامة للقبول في الجامعات السودانية الحكومية بعمل تصحيح الأخطاء في عملية التسجيل في الفترة الزمنية المحددة من قبل اللجنة. يتم ترشيح الطلاب للكليات بناءً على الرغبات التي يتم تسجيلها في استمارة التقديم الإلكترونية.

شروط القبول في الجامعات السودانية 2021نتائج القبول للجامعات السودانية 2021

صرح مدير أدارة القبول بوزارة التعليم العالي السودانية السيد / علي الشيخ السماني، أنه سيتم رفع النتيجة على موقع دليل القبول ووزارة التعليم العالي، بمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الوزيرة ظهر اليوم، ويمكن للطلاب بعدها الدخول على الموقع برقم استمارة التسجيل والاستعلام عن النتيجة، أو الاتصال على الرقم الموحد “2511” ومعرفة النتائج مع التمنيات للجميع بالتوفيق.

رابط دليل القبول للجامعات السودانية 2021

لم ترفع نتائج دليل نسب القبول حتى اللحظة على موقع الوزارة والطلاب في حالة بحث مستمر عن النتيجة، كي يعرفوا أي كلية تم ترشيحهم عليها، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نتابع معكم النتائج وفي حالة معرفتنا أي تفاصيل سنوافيكم بها على الفوز، وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت على موقعها الإلكتروني، أن النتائج سوف تعلن في الواحدة ظهر اليوم الخميس.