شغال رابط نتائج القبول للجامعات السودانية 2021 الدور الأول للاستعلام والتقديم لطلبات التخلي

رابط نتائج القبول للجامعات السودانية 2021، توجد عمليات بحث مكثفة عبر مؤشر البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الإلكتروني المخصص لإعلان نتائج القبول بالجامعات السودانية لهذا العام، حيث ينتظر عدد كبير من الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية السودانية 2020، الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لرغباتهم للدخول لمؤسسات التعليم العالي السودانية، فقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفحص الطلبات التي تم تسجيلها على دليل القبول، وقد فوجئت الوزارة بإقبال كبير للتسجيل الإلكتروني بحيث تعدت النسبة المتوقعة، وقد وصلت نسبة الطلاب المسجلين فعلياً على الرابط الإلكتروني نحو 113%.

فقد بلغ عدد المسجلين على دليل القبول 162,816 طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الثانوية، تم قبول ترشيح 123,779 من الطلاب المنطبق عليهم شروط القبول، بحيث بلغت النسبة 52% مما يدل على نجاح المنظومة الإلكترونية، التي خصصتها وزارة التعليم العالي لتلقي طلبات القبول للجامعات السودانية، وقد هنئت الوزيرة الطلاب المترشحين للدخول للجامعة هذا العام، وإليكم رابط الاستعلام عن نتيجة القبول.

الدخول عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”moh.gov.sd“.

أو الدخول المباشر على صفحة التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي “admission.gov.sd“.

تحديد نوع القبول.

كتابة رقم الاستمارة.

الضغط على بحث.

رابط إعلان نتائج القبول في الجامعات السودانية 2021موعد إعلان نتائج القبول للجامعات السودانية 2021

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد لإعلان نتائج القبول والنسب المحددة للدخول للجامعات السودانية، بأن يكون اليوم الخميس الموافق 4/3/2021 في تمام الواحدة ظهراً، وقد أكدت الوزارة أن إعلان النتائج سيكون من خلال مؤتمر صحفي يغطيه مختلف وسائل الإعلام، ويحضره كلاً من وزيرة التعليم العالي، والسيد وكيل الوزارة، كما يحضر المؤتمر كلاُ من مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، ومدير الإدارة العامة لمركز المعلومات والشبكات بالوزارة.

موعد تقديم طلبات التخلي عن الترشيح

يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9/3/2021 ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، على أن يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر رابط التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي، ودفع قيمة الرسم بمبلغ 100 جنيه سوداني.

في السنة الدراسية الأولى يتم التحويل من كلية إلي أخرى بشرط أن تكون الكلية المراد التحويل إليها بها أماكن شاغرة، ويتم التحويل عن طريق الإدارة العامة بعد استيفاء نسب القبول المحددة.

التحويل في السنة الدراسية الثانية يكون مشروط بنجاح الطالب في جميع مواد السنة الأولى، وأن لا يكون معاقب بالفصل أو قد سبب أي مشكلة في السنة الأولى في الكلية المراد التحويل منها.

تعرف على شروط التحويل بين الكليات السودانيةنتيجة القبول للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

أكد البروفيسور “سامي شريف”، على أن النتائج التي سيتم إعلانها ستكون للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وسيتم عرض تفاصيل نسب القبول من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالخرطوم، وهناك حالة من القلق والترقب حتي إعلان النتائج، نظراً لأهمية هذه المرحلة في حياة الطالب، حيث يتحدد عليها مستقبلة العلمي والعملي.

استخراج نتائج القبول للجامعات السودانية 2021

يبحث طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الناجحين في الدور الأول 2020، على طريقة استخراج نتائج القبول بالجامعات السودانية لهذا العام، لمعرفة الكلية التي تم قبولهم بها حسب ما قاموا به من تسجيل للرغبات إلكترونياً، وقد وفرت وزارة التعليم العالي موقع إلكتروني لعرض نتائج القبول، قد أوضحناه خلال السطور السابقة، حتي يتمكن الطلاب الدخول عليه بكل سهولة ودون الحاجة للذهاب للجامعات، فيقوم الطالب بتسجيل رقم الاستمارة الخاصة به التي قام بتسجيل رغباته من خلالها ليحصل على النتيجة.