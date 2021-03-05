روسيا ترفض اتهامات الغرب لـ سوريا بشأن السلاح الكيميائي

ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بعض الدول الغربية تستمر باستغلال موضوع الأسلحة الكيميائية لممارسة الضغط على سوريا على الرغم من تخلصها من كامل ترسانتها الكيميائية.
ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس إن "سوريا انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طوعا بتشجيع من روسيا، ونفذت الشروط الأساسية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتخلصت من كامل ترسانة السلاح الكيميائي".
وتابع قائلا: "وفي عام 2014 تم إغلاق البرنامج العسكري السوري للأسلحة الكيميائية بشكل كامل، وتم إتلاف كافة المخزونات للأسلحة الكيميائية وتفكيك منشآت صناعة الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من مرة".
وأضاف المندوب الروسي: "للأسف، فإن الآمال بأن يساعد ذلك في التخلي عن توجيه الاتهامات إلى القيادة السورية بأنها تستخدم السلاح الكيميائي ضد شعبها، لم تتحقق. وعلى مدار السنوات الأخيرة تستمر بعض الدول باستخدام ورقة الكيميائي كأداة للضغط على الحكومة السورية، وهي توجه اتهامات خطيرة إلى دمشق مرة تلو الأخرى".
وأكد أن ملف السلاح الكيميائي أصبح بالنسبة للدول الغربية أداة "لمعاقبة" السلطات في دمشق، ولذلك فإنه "ليس من المجدي البحث عن أي صلة بين هذا الملف وبين حالات استخدام أو عدم استخدام السلاح الكيميائي"، مشيرا إلى أن "عدد الأدلة على الفبركة والتلاعب وانتهاكات داخل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تجاوز المستوى الخطير".
تجدر الإشارة إلى أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اتهمت روسيا بـ "عرقلة محاسبة النظام السوري على استخدام السلاح الكيميائي".
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