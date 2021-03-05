نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 40 لعام 1442

نتائج أهلية حساب مواطن لشهر مارس يعتبر حساب المواطن من أهم البرامج المقدمة للدعم داخل المملكة العربية السعودية، ولها دور واضح في محاولة سد احتياجات الأسر الفقيرة والمعدومة، وهو دعم نقدي شهري يقدم المستفيدين منه، وتم وضع عدة ضوابط لإمكانية الحصول على حساب المواطن، لا يمكن الحصول عليه إلا إذا توفرت كافة الشروط التي حددتها الوزارة دون استثناء لأي شرط منهم، لذا على كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على هذه المنحة المالية استيفائهم لكافة الشروط المحددة حتى يتمكنوا من صرف المنحة، ومنه قدم عدد كبير من المواطنين السعوديين في البرنامج للحصول عليه، أعلن البرنامج من خلال حسابه الرسمي عن الانتهاء من مراجعة كافة البيانات التي قدمها عدد من المستحقين الجدد للحصول على أهلية الدورة ٤٠ وتم تحديد أسماء الأشخاص الذين يحاول إلى المنحة والمبلغ المقدم من حساب مواطن.

نتائج أهلية حساب المواطن لشهر مارس

صرح أحد مسؤولي البرنامج عن البدء في توفير ورفع جميع أسماء الأشخاص المستفيدين الجدد المؤهلين للحصول على دفعة شهر مارس للعام الجاري وهم من قاموا بتقديم الطلبات واستولوا كافة الشروط المرتبطة الأهلية البرنامج، وأكد سيادته أنه سوف يتم وضع مبلغ الدفعة الأربعين في حسابات المواطنين البنكية خلال يوم العاشر من مارس الجاري، وهذا اليوم يتوافق مع الجدول الزمني للحصول على المنحة

الاستعلام عن حساب مواطن

يمكن للجميع الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق الموقع الرسمي للبرنامج ومن خلال اتباع عدد من الخطوات السهلة، وهي كالتالي:

الدخول على الرابط أولًا.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

قم بإدخال رقم هويتك الوطنية.

اختر أيقونة نتائج الأهلية.

إضغط على أيقونة الاستعلام، ومن ثم ستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الاهلية لشهر مارس.

كيفية اضافة مستفيد جديد لحساب المواطن

في حالة ما إذا كنت تريد إضافة شخص جديد لأهلية حساب المواطن، فعليك اتباع ما يلي:

ادخل على رابط حساب مواطن الرسمي.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال كلمة سر واسم مستخدم.

اختر أيقونة إضافة تابع.

إملأ كافة البيانات الموجودة أمامك على الشاشة، وتأكد من تمام صحتها.

أكتب رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

اضغط على أيقونة حفظ.