اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس 2021 | يوم المرأة العالمي بالسعودية

اليوم العالمي للمرأة يحتفل به العالم يوم الاثنين القادم 2021/3/8 م فهو يوم مهم جدا حيث يتم الاحتفال بكل مرأة في مجتمعنا سواء الام او الزوجة او الابنة، وذلك تقديرا لكل المتاعب والصعوبات التي تواجها كل مرأة في العمل وتربية الأطفال ودورها الرئيسي كزوجة، فقد كانت العديد من البلاد تهدر حق المرأة وتسئ معاملتها، ويتم التمييز علي أساس الدين او اللون او الجنس او الإعاقة، وكل هذا كانت تتحمله المرأة في العصور الماضية لكن هذا الوضع تم تغيره كليا بعد ان قامت النساء في الولايات المتحدة الامريكية بمسيرة احتجاجية تطالب بحقوق المرأة في العمل والتعليم والصحة، والان سوف نقدم لحضراتكم معلومات اكثر عن يوم المرأة العالمي.

تاريخ اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2021

اليوم العالمي للمرأة يتم الاحتفال به يوم 8 مارس من كل عام، وفي هذا اليوم خرجت مليون امرأة واكثر في الولايات المتحدة الامريكية لتقام اكثر من 250 مسيرة في شرق أوروبا للدفاع عن حقوق المرأة التي يتم هدرها وظلمها في العمل حيث يعملون لفترات طويلة مقابل اجر ضئيل، وأيضاً التعليم لا تأخذ المرأة الفرص الحقيقية المتاحة التي تستحقها للحصول علي المزيد من العلم والخبرة في العديد من المجالات مثل الطب وإدارة الاعمال والمحاماة والهندسة وباقي العلوم الأخرى، أحيانا كانت تحرم منها المرأة او يتم فرض قيود عليها تجعلها غير قادرة علي التعلم والالتحاق بمناصب عالية سواء في الدولة او في العمل الحر، وقد تم اختيار اللون الارجواني رمزاً لمسيرة الدفاع عن حقوق المرأة بسبب انه يعبر عن الكرامة والعدالة التي كانت تعاني المرأة من عدم توافرهم في كافة المجتمعات.

يوم المرأة العالمي 2021 م – 1442 هـ

لقد اصبح يوم المرأة العالمي أجازه رسمية في حوالي 20 دولة كحد ادني بحيث يقوم الرجال في هذا اليوم بتقديم الهدايا لكل مرأة في محيط حياته سواء كانت والدته او زوجته او ابنته او احد من جيرانه او زميلة له في العمل وقول بعص الكلام الجميل والمشجع لهن وفي بعض الدول يكون يوم المرأة العالمي أجازه للنساء فقط وليس لكل ناس وهذا يعتبر شكل من اشكال التكريم للمرأة فقد كان ومازال دور المرأة من اهم الأدوار في المجتمع لأنه اذا غاب دورها سوف يتزعزع هيكل المجتمع ككل وكما قال الكاتب المصري العظيم توفيق الحكيم ” إن عقل المرأة إذا ذبل ومات، فقد ذبل عقل الأمة ومات “.

كما أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية سابقاً تقرير في العام الماضي 13 رجب 1441هـ بعنوان “المرأة السعودية شريك النجاح“