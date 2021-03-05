بعد زوال خطر تسونامى .. نيوزيلندا تلغى أمر إخلاء السكان

جدة - نرمين السيد - أصدرت نيوزيلندا تعميما ألغت فيه أمرا سابقا بإخلاء السكان من مناطق ساحلية بعد رصد أمواج مد "تسونامى" إثر الزلزال العنيف الذى وقع صباح الجمعة على بعد 1000 كيلومتر من سواحلها، مشيرة إلى زوال الخطر.





وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة فى بيان إن "كل السكان الذين أخلوا أماكنهم بإمكانهم أن يعودوا إليها الآن"، مؤكدة أن "أكبر الأمواج قد مرت"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكان مركز الإنذار المبكر من موجات التسونامى فى المحيط الهادئ، الذى يتخذ من هاواى مقرا له، أعلن فى وقت سابق أنه رصد الجمعة أمواج تسونامى إثر الزلزال القوى الذى بلغت شدته 8.1 درجات بمقياس ريختر والذى وقع قبالة نيوزيلندا.

ونتيجة لذلك، أصدرت السلطات فى كلّ من نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة وفانواتو أوامر لسكان المناطق الساحلية بإخلاء مواقعهم، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وقال المركز إنه "تمّ رصد أمواج تسونامى"، مشيرا إلى أن أجهزة القياس التقطت قرب عاصمة تونغا، نوكوالوفا، أمواج تسونامى صغيرة بلغ ارتفاعها 3 سنتيمترات فقط.

وحذر المركز من أن أمواج التسونامى تزداد قوة مع تقدّمها فى مياه المحيط، مشيرا إلى أن بعض المناطق فى المحيط الهادئ، بما فى ذلك فانواتو وكاليدونيا الجديدة، قد تضربها أمواج مد عالية يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.

وصدر التحذير من التسونامى بعد 3 زلازل عنيفة كان أقواها الزلزال الأخير، إذ قدّرت هيئة المسح الجيولوجى الأميركية قوته بـ8.1 درجة على مقياس ريختر.