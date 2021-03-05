خشية هجوم جديد.. شرطة الكابيتول تطالب الحرس الوطنى بالبقاء فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير أمريكية، أمس الخميس، أن شرطة الكابيتول طلبت من الحرس الوطنى تمديد البقاء فى واشنطن لعدة أسابيع أخرى، وذلك بعد معلومات استخبارتية تشير إلى أن هناك خطة محتملة لقيام ميليشيا بمهاجمة مبنى الكابيتول.





وحسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال مسؤولون إن شرطة الكابيتول طلبت تمديد دعم قوات الحرس الوطنى فى مبنى الكابيتول لمدة شهرين.

وكان من المقرر أن تنتهى عملية الانتشار الحالية لآلاف من جنود الاحتياط فى واشنطن، الأسبوع المقبل، حيث أحال البنتاجون جميع الاستفسارات إلى شرطة الكابيتول التى لم تؤكد التقارير حتى الأن.

وكان أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول فى 6 يناير الماضى خلال جلسة الكونجرس، وأثاروا الفوضى هناك اعتراضًا على خسارة الرئيس السابق فى انتخابات 4 نوفمبر الماضى.

وتعرضت شرطة الكابيتول فى وقت لاحق للانتقاد الحاد لأن قوات الأمن لم تكن مستعدة للهجوم، ولم تتمكن من إيقاف المتسللين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل فى الاضطرابات، بينهم ضابط شرطة، وتحرك الحرس الوطنى لتعزيز قوات الأمن المحلية بعد الهجوم.

وبحسب التقارير، عاش الحرس الوطنى فى حالة تأهب، أمس الخميس، بعد يوم من إعلان الكابيتول أن معلومات استخباراتية تشير إلى خطة محتملة لقيام ميليشيا بمهاجمة مبنى الكابيتول.