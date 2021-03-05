وحسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال مسؤولون إن شرطة الكابيتول طلبت تمديد دعم قوات الحرس الوطنى فى مبنى الكابيتول لمدة شهرين.
وكان من المقرر أن تنتهى عملية الانتشار الحالية لآلاف من جنود الاحتياط فى واشنطن، الأسبوع المقبل، حيث أحال البنتاجون جميع الاستفسارات إلى شرطة الكابيتول التى لم تؤكد التقارير حتى الأن.
وكان أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول فى 6 يناير الماضى خلال جلسة الكونجرس، وأثاروا الفوضى هناك اعتراضًا على خسارة الرئيس السابق فى انتخابات 4 نوفمبر الماضى.
وتعرضت شرطة الكابيتول فى وقت لاحق للانتقاد الحاد لأن قوات الأمن لم تكن مستعدة للهجوم، ولم تتمكن من إيقاف المتسللين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل فى الاضطرابات، بينهم ضابط شرطة، وتحرك الحرس الوطنى لتعزيز قوات الأمن المحلية بعد الهجوم.
وبحسب التقارير، عاش الحرس الوطنى فى حالة تأهب، أمس الخميس، بعد يوم من إعلان الكابيتول أن معلومات استخباراتية تشير إلى خطة محتملة لقيام ميليشيا بمهاجمة مبنى الكابيتول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خشية هجوم جديد.. شرطة الكابيتول تطالب الحرس الوطنى بالبقاء فى واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.