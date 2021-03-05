51 ألفا و869 إصابة كورونا نشطة في الأردن

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 51 الفا و869 حالة، حتى صباح الجمعة.
ووفق الموقع العالمي توفي 4833 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 40 حالة وفاة الخميس.
وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 413 ألفا و350 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 356 ألفا و648 حالة.
وعالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 116 مليونا و233 الفا و565 حالة، شفي منها 91 مليونا و902 ألف و761 حالة.
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