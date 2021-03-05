نتنياهو: ملتزم بمنع إيران من تطوير سلاح نووي يهدف إلى إبادتنا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه تحدث مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وناقش معها العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقال نتنياهو عبر حسابه على موقع "تويتر": "تحدثت هاتفيا مع نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس التي هنأتني على النجاح الكبير الذي حققته حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا التي تجرى في إسرائيل"، مضيفًا "اتفقت معها على تشكيل فريق مشترك من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث والتطوير التكنولوجي حول مكافحة فيروس كورونا والمياه والطاقة الخضراء ومجالات أخرى".

وتابع: "قلت لها إننا سنواصل تعزيز التعاون الاستخباري والأمني مع الولايات المتحدة وإنني ملتزم كليا بصفتي رئيس وزراء دولة إسرائيل بمنع إيران من تطوير سلاح نووي يهدف إلى إبادتنا".

واختتم قائلًا: "هذا وأعربت نائبة الرئيس هاريس عن رفض الإدارة الأمريكية المطلق لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".