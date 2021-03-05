بدء فعاليات رحلة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق

جدة - نرمين السيد - غادر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، بلاده متجها إلى العراق، فى زيارة تستغرق 3 أيام، ليزور العاصمة بغداد، ومحافظة النجف، ومدينة أور الأثرية فى ذى قار، ومن ثم الذهاب نحو أربيل، وبعدها يتجه إلى محافظة نينوى.





ووفقا لجدول زيارة البابا، فإن الأخير، من المفترض أن يصل إلى مطار بغداد الدولى عند الساعة الثانية ظهرا، ويتم استقباله رسميا فى المطار، وبعدها يجرى لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، فى قاعة كبار الشخصيات داخل المطار.

وبعد ذلك، يتم استقباله فى حفل رسمى بالقصر الجمهورى فى العاصمة بغداد، ويلتقى رئيس الجمهورية برهم صالح فى قصر الرئاسة، وبعدها يجرى لقاءً مع السلطات والمجتمع المدنى والسلك الدبلوماسى فى قاعة القصر الجمهورى.

وعند الساعة الرابعة و40 دقيقة عصرا، يلتقى البابا الأساقفة والكهنة والرهبان والمكرّسين والإكليريكيين وعلماء التعليم فى كاتدرائية "سيدة الخلاص" للسريان الكاثوليك فى بغداد.

أما يوم السبت، فمن المقرر أن يجرى زيارة إلى يوم السبت، ويلتقى المرجع الدينى الأعلى، السيد على السيستانى، عند الساعة التاسعة صباحا، وبعدها يغادر إلى الناصرية، ويلتقى بين الأديان فى سهل أور، ومن ثم يرجع إلى مطار بغداد الدولى عند الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهرا، وفى الساعة السادسة مساءً يقيم البابا قداسا فى كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية فى بغداد.

ويوم الأحد المقبل، يغادر البابا إلى أربيل، ويرحب به رئيس إقليم كردستان مسرور بارزانى بعد الساعة الثامنة صباحا، ويلتقى كبار الشخصيات فى مطار أربيل، والسلطات الدينية والمدنية، وبعدها فى الساعة التاسعة، يغادر بالطائرة إلى الموصل.

وفى الموصل عند الساعة العاشرة صباحا، يقيم البابا صلاة حق الاقتراع لمتضررى الحرب فى حوش البياع "ساحة الكنيسة" بالموصل، ومن ثم ينطلق بالمروحية إلى قرقوش، ليزور فى الساعة 11:30 صباحا مجتمع قرقوش فى كنيسة "الحبل بلا دنس" فى قرقوش، وعند الساعة 12:15 ظهراً ينتقل إلى أربيل.

وعند الساعة الرابعة عصرا يكون البابا فى ملعب "فرانسو الحريرى" بأربيل، وفى الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً يغادر إلى مطار بغداد الدولى، ويوم الإثنين يغادر عند الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحا بالطائرة إلى روما.