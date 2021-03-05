واشنطن تفرض حزمة ثالثة من العقوبات ضد ميانمار

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة التجارة الأمريكية: "فرضت قيودًا جديدة على الصادرات إلى ميانمار، وأدرجت على القائمة الأمريكية السوداء وزارتى الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الانقلاب، بالإضافة إلى كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع".

ووفقا لـ"فرانس برس"، أوضح بيان واشنطن أنه بموجب العقوبات الجديدة، ستفرض رقابة متزايدة وشروطًا أكثر قسوة على الصادرات "الحساسة" إلى ميانمار، الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا والتى تشهد حملة قمع دامية يشنها الجيش ضد المحتجين على الانقلاب الذى نفذه قبل شهر، وأطاح به بالحكومة المدنية.

وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكرى، الذى تولى السلطة فى ميانمار فى انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشى المدنية مطلع فبراير الماضى، حيث كانت الحزمة الأولى من العقوبات فى 11 فبراير الماضى، واستهدفت عددًا من قادة المجلس العسكرى، بمن فيهم الزعيم الجنرال مين أونج هلينج.

وجاءت الحزمة الثانية الأسبوع الماضى، واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس العسكرى، هما الجنرال مونج مونج كياو قائد سلاح الجو، واللفتنانت جنرال موى مينت تون.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، حذر متحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، من أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكرى" فى ميانمار.