نيوزيلندا تقرر تخفيف قيود مواجهة كورونا فى أوكلاند

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، إنه "اعتبارًا من صباح الأحد سيجرى تخفيف القيود المفروضة على أوكلاند، مع إمكانية إعادة فتح المدارس والشركات"، مضيفة أن القيود الجديدة على أوكلاند التى يبلغ عدد سكانها 6.1 مليون نسمة، ستظل سارية لمدة 5 أيام على الأقل.

ووفقًا لإعلان رئيسة الوزراء، فإنه اعتبارًا من يوم الأحد، سيتمكن الأشخاص فى أوكلاند من التجمع فى مجموعات تصل إلى 100 شخص، بعد أن كان العدد 10 أشخاص، وإعادة فتح أبواب قطاع الضيافة، مع تطبيق قواعد التباعد الجسدى بصرامة.

كما ترفع البلاد جميع القيود فى بقية نيوزيلندا، مع تأكيد ارتداء الكمامات فى وسائل النقل العام.

وكانت أردرن فرضت الإغلاق فى أوكلاند بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 27 فبراير الماضى. فيما سجلت البلاد 2.033 إصابة مؤكدة بالوباء، إضافة إلى 26 حالة وفاة.