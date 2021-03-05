الصين ترفع الميزانية العسكرية 6.6% فى 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضحت تقارير صينية، اليوم، أن ارتفاع الميزانية العسكرية للصين كان بنسبة 6.6% فى 2020، بمعدل أبطأ قليلاً مما كانت عليه فى السنوات السابقة، معللة ذلك بأن الحكومة ركزت المزيد من مواردها على مساعدة الاقتصاد المتضرر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتواصل الصين بناء جزر عسكرية، كجزء من نزاع إقليمى مع جيرانها فى بحر الصين الجنوبى، إضافة إلى المواجهات الحدودية مع الهند بين الحين والآخر، وارتفاع التوترات مع الولايات المتحدة.