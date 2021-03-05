الأردن يستقبل كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال مارس

أكد أمين عام وزارة الصحة مسئول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة أن فيروس كورونا لا يزال يعلمنا الكثير في عامه الثاني، وشهد الأردن زيادة في أعداد الاصابات ونسب الإيجابية والوفيات والدخول للمستشفيات وغرف العناية الحثيثة.

وبحسب وكالة عمون، قال خلال مقابلة مع التليفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك الجمعة، إن السلالة البريطانية أصبحت السائدة في العالم وهي أكثر انتشارًا.

وأضاف أننا في الأردن نستطيع المرور من خلال الصعاب، ولكن علينا دائما الالتزام بمعايير الوقاية كالكمامة والابتعاد عن التجمعات حتى نستطيع عبور الأزمة.

وشدد على ضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وقد تكون أعداد اللقاحات شحيحة الآن ولكنها لن تكون شحيحة في المستقبل، والشح باللقاحات في مختلف دول العالم.

وبين أنه تم توزيع 120 ألف جرعة لقاح في الأردن وهناك اتفاقيات ثنائية مع الشركات الكبرى المنتجة للمطاعيم، واتفاقية ضخمة مع تحالف كوفاكس، وستصل الأردن كميات جيدة جدا من اللقاح في شهر مارس الحالي.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيكون فرصة لمن غاب عن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأشار إلى أن هناك لقاحات لا تغطي السلالة الجنوب افريقية، ولدينا في الأردن السلالة البريطانية واللقاحات تغطي هذه السلالة.