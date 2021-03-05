46 ريالا مكافأة نهاية الخدمة لموظفة سعودية.. اعرف القصة

فوجئت موظفة سعودية تعمل في مدرسة عالمية بجدة بتسلمها 46 ريالًا كمستحقات نهاية خدمة لعامين قضتهما بالمدرسة بعد أن قدمت استقالتها بضغوط من مسؤولي المدرسة الوافدات اللاتي يعملن بوظائف قيادية.
وبحسب المادة 85 من نظام العمل فإن الموظفة تستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن عامين كاملين متتاليين إلا أن المدرسة تحججت بوجود غياب من الموظفة رغم أنها تعمل عن بعد، وقبل أيام قلائل من استقالتها قامت المدرسة بحجب تواجد الموظفة عبر الحضور عن بعد.
وتشير معلومات حصلت عليها "سبق" أن وافدة من جنسية عربية تحمل شهادة صيدلة تدير قسمي البنات والأولاد أكاديميًا وقرارها هو المتخذ أمام ملاك المدرسة وتمارس مع وافدات أخريات تطفيش العاملين والعاملات من السعوديين بالمدرسة.
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