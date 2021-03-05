وافقت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية على دخول مطار الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز في مدينة العُلا ضمن المطارات الدولية بالمملكة.
وجاء قرار الهيئة بعد استيفاء المطار كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار، حسب بيان الرسمي للهيئة.
وشهد مطار العلا منذ أغسطس 2019 عددا من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع رؤية 2030.
وشملت أعمال التطوير مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع.
ويتضمن المطار عدة مرافق وخدمات، منها الصالة التنفيذية التي صُممت وفق أحدث المعايير العالمية، مع زيادة إمكانات ساحة الطيران لتكون ضمن أكبر 10 مطارات بالمملكة بمساحة 49 ألف متر مربع تتسع لـ15 طائرة تجارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يتسع 15 طائرة تجارية و400 ألف مسافر سنويا.. لهذه الأسباب أصبح مطار العلا ضمن المطارات الدولية بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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