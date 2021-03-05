أثار فيديو نشره كولين ماككلوم، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صوّر سفينة كما لو أنها تطفو في الهواء.
وصوّر الفيديو في بانف بأبردينشاير باسكتلندا، وفيه ظهرت السفينة كما لو أنها لا تتحرك فوق سطح الماء، وإنما تطير في الجو.
وأثنى كثيرون ممن شاهدوا الفيديو على "الخدعة البصرية"، حيث أشاروا إلى أنهم ذهلوا للوهلة الأولى، قبل اكتشافهم للحقيقة.
وساعدت عوامل كثيرة في جعل الخدعة البصرية أكثر واقعية مثل السحابة المنخفضة، وهو ما صعّب من رؤية مدى نهاية المياه الزرقاء وبداية السماء، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي نشرت الفيديو.
ومن جانبه أشار كولين إلى أنه ظنّ في البداية أن القارب يطفو في الجو، وأضاف قائلا: "بعد مزيد من التدقيق، لاحظت أنه كان في الواقع مجرد وهم بصري رائع نتج عن تكوين السحب بالقرب من الشاطئ مما أدى إلى تغيير لون الماء بالقرب من الأرض".
وتابع قائلا: "كان القارب بعيدا في منطقة صافية، وبالتالي فإن السماء تعكس البحر مما جعلها تبدو وكأن القارب كان عائما".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدعة بصرية "عجيبة".. فيديو لسفينة تطفو في الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.