زلزال يضرب مناطق في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا سجلت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة حمص. وذكرت الوكالة أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل بوزارة النفط" سجلت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات وعمق 15 كم عند الساعة 01:24 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 64 كم جنوب شرق مدينة حمص". وتعرضت نفس المنطقة الشهر الماضي لهزة أرضية شعر بها سكان حمص ودمشق واللاذقية.

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