معرض للمخطوطات المسيحية في بغداد يفتتحه البابا

من ضمن الفعاليات الثقافية المهمة، التي ستتخلل زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرانسيس للعراق، في محطتها الاستهلالية البغدادية، هي افتتاح معرض للمخطوطات المسيحية النادرة، من قبل قداسة البابا ورئيس الجمهورية العراقي الدكتور برهم صالح.

وصرح حاكم الشمري، المدير الإعلامي في الهيئة العامة للآثار والتراث، التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية إلى موقع "دوت الخليج" في هذا الصدد قائلا: "بتوجيه من رئيس الهيئة ليث مجيد حسين، أعددنا معرضا للمخطوطات المسيحية الموجودة في دار المخطوطات العراقية العامة، لغرض جمعها في معرض، بمناسبة الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان الى العراق".

ويضيف الشمري: "المعرض أنجز بإشراف وزير الثقافة حسن ناظم مباشرة، حيث شكلت لجنة من دائرة المخطوطات العراقية العامة، لانتقاء وتنظيم وفرز وترتيب تلك المخطوطات النفيسة، والتي تعود تواريخها لمئات السنين، والمكتوبة بلغات قديمة مختلفة، وهي من النوادر، وفي غالبها هي غير محققة، وسيفتتح معرض المخطوطات هذا، اليوم في بغداد، بعيد وصول الوفد البابوي الزائر".

ويردف مدير إعلام الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية: "لن يكون هذا المعرض الوحيد، حيث هناك معرض آخر : تشكيلي ونحتي في القصر الرئاسي، سيفتتحه كل من قداسة البابا فرانسيس ورئيس الجمهورية برهم صالح، والذي سيعرض خلاله 92 عملا فنيا، ما بين لوحات تشكيلية (40 عمل تشكيلي )، ومنحوتات (52 منحوتة )".

وأضاف أن هذا يأتي "في اطار حرصنا على أن تتخلل الزيارة، أنشطة ومناسبات ترمز لعراقة حضارة وثقافة بلاد الرافدين وتنوعها، وتعبيرا عن فرحتنا وغبطتنا بزيارة البابا لبلادنا، وهذا المعرض التشكيلي - النحتي كفعالية ثقافية عامة، هو من تنظيم دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ".