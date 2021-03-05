الجيش اليمنى: مأرب مؤمنة بالكامل رغم هجمات الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، أن محافظة مأرب أصبحت مؤمنة ومستقرة بالكامل، رغم الهجوم المكثف للميليشيات الحوثية على المدينة بدعم إيرانى، منذ أكثر من أسبوعين بمختلف الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.





وفى تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الجيش اليمنى، العميد عبده مجلى، إن القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل تحولوا فى العديد من الجبهات فى مأرب من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذى وضع عناصر الحوثيين بين فكى كماشة.

وأضاف مجلى: "مأرب عصية على الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية، ووضعها مطمئن 100%، وهناك رجال من مختلف قبائل ومحافظات اليمن يدافعون عن مأرب والثورة والجمهورية، بإسناد طيران التحالف العربى".

ولفت العميد إلى أن الميليشيات الإيرانية بعد تعرضها للهزائم المتلاحقة فى مأرب، قامت بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة بصورة متواصلة على مدينة مأرب، وعلى السعودية، واصفًا إياها بـ"الميليشيات الإجرامية تخالف القانون الدولى والإنسانى وترقى أعمالها إلى جرائم حرب".

وأوضح متحدث الجيش اليمنى أن الميليشيات الحوثية تدفع بكل أتباعها إلى محارق الموت والدمار بمأرب، خاصة جبهات "مراد، وصرواح، وهيلان، والمشجح، والكسارة، والمخدرة"، كما وجه جميع المواطنين اليمنيين فى مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع الميليشيات من الزج بأبنائهم فى محارق الموت والدمار وطريق اللاعودة.

ووفقا لتصريحات متحدث الجيش اليمنى، فقد تمكنت القوات المسلحة فى الجوف من تحرير منطقة الجدافر الاستراتيجية بالكامل، قائلا: "نقوم الآن بعمل الكمائن المحكمة للميليشيات الحوثية فى المنطقة، وبهذا التحرير تحقق التحام الجبهات وقطع طرق الإمداد للميليشيات الحوثية والسيطرة النارية على مواقعهم، وأصبحت قواتنا على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف".