جانتس: الجيش الإسرائيلى يحدث خططه لضرب مواقع إيران النووية

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مساء أمس الخميس، قال جانتس إن إسرائيل حددت العديد من الأهداف داخل إيران، والتى من شأنها الإضرار بقدرتها على تطوير قنبلة نووية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلى يعمل على تحديث خططه لضرب هذه المنشآت الإيرانية.

وأضاف جانتس فى المقابلة التى الأولى له مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية،: "إذا أوقفهم العالم، فهذا أمر جيد جدًا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب علينا العمل بشكل مستقل، ويجب أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا".

وتابع جانتس، قائلاً إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تمتلك مئات الآلاف من الصواريخ فى مناطق مدنية على طول الحدود مع إسرائيل. كما عرض خريطة سرية لمواقع الصواريخ التى يمكلها حزب الله.

وتشير تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن إيران ستستهدف إسرائيل على الأرجح، عبر وكلاء طهران فى سوريا ولبنان خلال 2021، الأمر الذى يؤدى إلى تصاعد التوتر الإقليمى فى ظل انتهاكات إيران للاتفاق النووى الموقع عام 2015.