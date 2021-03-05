تحذير من سفارة السعودية بنيوزيلندا لرعاياها: ابتعدوا عن الشواطئ

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى نيوزيلندا- ويلنجتون، تنبيهًا للمواطنين والمبتعثين، بضرورة توخي الحيطة والحذر بعد زلزال ضرب البلاد بقوة 8 درجات ريختر، وطالبتهم الابتعاد عن الشواطئ.

ونقلت صحيفة عاجل عن السفارة فى تغريدة عبر تويتر أنها تود التنبيه على المواطنين الموجودين في نيوزلندا والقادمين إليها، أن الوكالة الوطنية للطوارئ في نيوزلندا تفيد أن عدة زلازل ضربت الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية صباح اليوم الجمعة (5 مارس)، وتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وتنصح الوكالة بالبعد عن الشواطئ ومناطق الزلزال، وتتوقع حدوث تيارات قوية وغير عادية واندفاعات غير متوقعة في أعقاب الزلزال.

وتأمل السفارة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ، ويمكن التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: (هاتف السفارة: 4723655 (04) 0064)، و(جوال شؤون السعوديين للطوارئ:275922211 (0) 0064).