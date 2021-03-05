وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى نيوزيلندا- ويلنجتون، تنبيهًا للمواطنين والمبتعثين، بضرورة توخي الحيطة والحذر بعد زلزال ضرب البلاد بقوة 8 درجات ريختر، وطالبتهم الابتعاد عن الشواطئ.
ونقلت صحيفة عاجل عن السفارة فى تغريدة عبر تويتر أنها تود التنبيه على المواطنين الموجودين في نيوزلندا والقادمين إليها، أن الوكالة الوطنية للطوارئ في نيوزلندا تفيد أن عدة زلازل ضربت الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية صباح اليوم الجمعة (5 مارس)، وتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.
وتنصح الوكالة بالبعد عن الشواطئ ومناطق الزلزال، وتتوقع حدوث تيارات قوية وغير عادية واندفاعات غير متوقعة في أعقاب الزلزال.
وتأمل السفارة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ، ويمكن التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: (هاتف السفارة: 4723655 (04) 0064)، و(جوال شؤون السعوديين للطوارئ:275922211 (0) 0064).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير من سفارة السعودية بنيوزيلندا لرعاياها: ابتعدوا عن الشواطئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.