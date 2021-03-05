الثاني خلال ساعات.. التحالف العربي يعترض هجوما جويا ضد السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط بالمملكة.
وقال التحالف العربي في بيان مقتضب، إن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تستمر في محاولات استهداف المدنيين، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات، حيث اعترض التحالف صباح اليوم هجومًا جويًا مشابهًا شنه الحوثيون باتجاه المملكة.
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