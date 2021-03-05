أفاد مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن مخاطر وباء إيبولا "عالية جدا" بالنسبة لجيران غينيا، وأن بعض تلك الدول ليست مستعدة لحملات التطعيم.
وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في غينيا، جورج ألفريد كي-زيربو، في تصريحات، نقلتها قناة (روسيا اليوم)، أنه تم حتى الآن تحديد 18 حالة إصابة بالفيروس، توفى منهم 4 أشخاص، لأول مرة منذ عام 2016، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن، تطعيم 1604 شخصا ضد الإيبولا في الموجة الجديدة من المرض هناك.
جدير بالذكر أن مرض إيبولا، هو عبارة عن عدوى فيروسية حادة تصيب الإنسان وبعض أنواع الحيوانات. وكان قد انتشر في غرب إفريقيا في عام 2015، وأصاب 3 بلدان بشكل رئيسي هي، غينيا وسيراليون وليبيريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تحذر جيران غينيا من مخاطر وباء إيبولا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.