هيئة روسية: السماح باستخدام لقاح "إبيفاك كورونا" لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما

حصل لقاح "إبيفاك كورونا" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد على تصريح من السلطات الروسية المختصة لاستخدامه للأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة.

وذكر الموقع الإلكتروني لهيئة حماية المستهلك الروسية " روس باتريبنادزور" في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة أنباء " نوفوستي" أن نتيجة الدراسات أظهرت القدرة المناعية والسلامة العالية لهذا اللقاح للمرضى المسنين.

وأضاف البيان أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح "إبيفاك كورونا" للأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد وجه في وقت سابق اليوم بالانتهاء من القسم الرئيسي لحملة التلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد بحلول الخريف القادم.

وقال ميشوستين أثناء زيارته لمركز "فيكتور" لعلم الفيروسات بمقاطعة نوفوسيبيرسك،الذي قام بابتكار لقاح "إبيفاك كورونا" : "إنني على يقين من أنه يجب علينا إنهاء الحجم الرئيسي من حملة التلقيح الجماعي بحلول الخريف القادم"، مشيرا إلى أهمية توسيع نتائج العمل على إنتاج لقاح "إبيفاك كورونا".