اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الجمعة/ تسعة فلسطينيين من محافظتي الخليل بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت شخصين، بعد اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما، وآخر لدى مروره على ما يعرف بحاجز "الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من شمال الخليل وجنوبها، بالإضافة إلي اثنين أخرين من بلدة سلوان بالقدس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة والقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.