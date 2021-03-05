الأمم المتحدة: الحرس الثورى الإيرانى قتل 23 متظاهرا فى بلوشستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مقتل 23 شخصًا على الأقل على أيدى الحرس الثورى الإيرانى وقوات الأمن فى تظاهرات احتجاجية ضد النظام الإيرانى بمحافظة بلوشستان، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وقالت الأمم المتحدة، إن إيران عطلت الإنترنت بمناطق الاحتجاجات لحجب المعلومات، داعية النظام الإيرانى إلى إعادة الخدمة إلى مناطق بلوشستان التى تشهد تعتيما على الانتخابات.

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