جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وسائل الإعلام فى ميانمار، إن القتيل أصيب بطلق نارى فى العنق وتوفى فى الحال. وبحسب الوكالة، خرجت تظاهرة حاشدة كبيرة فى مدينة ماندالاى فى وقت سابق من اليوم، حيث هتف المشاركون: "العصر الحجرى ولى، لا نخاف من تهديداتكم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل متظاهر خلال احتجاجات مناهضة للانقلاب فى ميانمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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